Польшу обвинили в тайной торговле с Россией

Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, но сама продолжает вести тайную торговлю с российской стороной. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

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Агентство ссылается на заявление госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача. Именно он привел слова венгерского премьера о том, что «польские братья действуют точно так же». В связи с этим им не стоит критиковать «честные и открытые» действия венгерской стороны, предупредил Сийярто.

Глава венгерского МИД убежден, что реальные действия Варшавы в этом вопросе идут вразрез с публично озвучиваемой позицией страны. По итогам прошлого года товарооборот Польши и России составил 6 миллиардов евро, указал министр. Также он обратил внимание на закупку страной удобрений из России в больших объемах.

Ранее стало известно о снижении поставок вина из Польши в Россию. В июне 2024 года этот показатель уменьшился на 33 процент, достигнув 952 тонн, следует из данных Статистической службы ЕС (Eurostat). Эксперты связали случившееся с введением в РФ высоких пошлин на импорт вин из США и Европы. В июле 2023 года ставку подняли с 12,5 до 20 процентов, а в августе она продолжила расти, увеличившись до 25 процентов.