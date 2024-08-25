ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа

Центробанк закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа. Речь о ценных бумагах, купленных у недружественных нерезидентов, пишет РБК со ссылкой на источники.

Так, ЦБ направил депозитариям профучастников предписание отделить российские ценные бумаги на счетах доверительного управления, которые были куплены инвесторами после 1 марта 2022 года. Дело в том, что счета доверительного управления не были под прямым требованием обособлять на них бумаги, купленные за рубежом. Таким образом, некоторые могли беспрепятственно переводить через эти счета бумаги в российский контур и получали возможность ими торговать без карантина и последующего получения специальных разрешений.

Подробнее комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин:

— Такие слухи стали поступать на рынок в пятницу, 23 августа, от многих источников. Действительно так было или не действительно, судя по предписанию ЦБ, скорее всего, это было правдой, и я думаю, эту лазейку они закроют в ближайшее время, потому что вы сами видите, как влияет это на фондовый рынок. Мы видим, как падают цены, например, ходили слухи, что и «Новатэк» в том числе продают по такой схеме, и цена просто обрушилась за два дня на 10%. Поэтому эту лазейк, скорее всего, с понедельника уже закроют, и есть вероятность, что будет коррекция. Как-то так. Насколько это опасно? Из-за использования такой схемы этим брокерам, которые так делали, и тем управляющим компаниям, которые это проводили, могут прилететь санкции со стороны ЦБ.

— Какая цель была? Для иностранных инвесторов понятно, а вот самим брокерам зачем это?

— Скорее всего, это были очень большие комиссии, то есть такие сделки проводятся с комиссиями, которые могут составлять 2%– 5% от суммы сделки. И тогда «Новатэк», который вы где-то покупали за рубежом за 500-600 рублей, сейчас можете продать за тысячу, вы готовы заплатить эти 5% за сделку, если ее проведут. Сложно сказать, проводили ли они какие-то внебиржевые сделки, потому что это закрытые торги, мы не можем знать результатов, но то, что мы видели на бирже, — да, то есть был большой провал, скорее всего продавали именно в открытый рынок на Московской бирже. Мы увидели сильную тревогу, то есть мы увидели сильный объем торгов, все стали разбираться, почему это происходит, и докопались до источников происхождения всего. Поэтому эту схему сейчас закроют. Какие-то другие, скорее всего, существуют, но видимо объемы там очень маленькие.

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Обязанность по обособлению активов, переведенных из-за границы и полученных от сделок с недружественными иностранцами была и ранее. Ее ввел указ президента № 138 от 3 марта 2023 года. Однако в том документе была лазейка — он не касался счетов доверительного управления (ДУ), чем и пользовались некоторые профучастники.