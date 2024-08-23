Индекс Мосбиржи закончил неделю снижением

По итогам основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи уменьшился на 2,32 процента, закончив неделю снижением до 2 662,47 пункта, следует из информации, размещенной на сайте площадки.

Таким образом показатель оказался еще ниже отметок, до которых он упал в первой половине дня, впервые с июня 2023 года опустившись ниже 2700 пунктов.

Среди лидеров падения на сегодняшних торгах оказались в том числе акции попавших под новые санкции США «Мечела» и ММК.

Снижение российского фондового рынка продолжается более трех месяцев, за этот период индекс упал почти на четверть. Параллельно с наблюдающейся коррекцией на фоне периода высоких ставок граждане перекладывают средства из акций в банки под высокие проценты — объем средств на счетах по итогам июля впервые превысил отметку в 50 триллионов рублей.