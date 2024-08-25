Индийский экспорт в Россию побил исторический рекорд

Экспорт индийских товаров в Россию достиг рекордного уровня в июне, составив $475 млн. Об этом свидетельствует пишет РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных министерства торговли и промышленности Индии.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился почти в полтора раза — с $328 млн до $475 млн. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, зафиксированный в марте текущего года ($441 млн).

Одновременно с этим вырос и российский экспорт в Индию. За год он увеличился на 18%, достигнув $6 млрд. Более высокие месячные показатели наблюдались лишь дважды — в мае 2023 и 2024 годов.

В результате взаимная торговля между двумя странами выросла на 20% в годовом выражении, составив $6,4 млрд. Это второй по величине результат в современной истории после рекорда конца весны ($7,5 млрд).

За первое полугодие 2024 года поставки из России в Индию увеличились на 13% — до $35,8 млрд. Больше экспортировал только Китай ($50,4 млрд). Индийский экспорт в Россию за этот период вырос на четверть, достигнув $2,5 млрд.

Общий товарооборот между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2024 года увеличился на 14%, достигнув $38,3 млрд. Это составляет 58% от объема торговли за весь прошлый год.

Накануне стало известно, что Россия и Афганистан планируют увеличить двусторонний товарооборот до $3 млрд к 2025 году и до $10 млрд к 2030 году, сосредоточив сотрудничество на агропромышленном секторе.