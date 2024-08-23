Названа главная задача российского бюджета

Главной задачей при формировании федерального бюджета России на следующий трехлетний период является обеспечение обороноспособности государства. Об этом в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия» заявил председатель фракции Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что важнейший финансовый документ страны готовится в непростых условиях, которые с каждым годом не становятся легче. При этом приоритеты у России остаются неизменными, добавил Медведев.

Председатель партии назвал первоочередную задачу страны — обеспечить свою обороноспособность и безопасность. При этом важно также предоставить социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей, добавил он.

В марте этого года генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что с 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей. Глава надзорного ведомства пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.