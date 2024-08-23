Эксперт оценил готовность Индии и Китая отказаться от нефти из России

Китай и Индия не откажутся от российской нефти еще очень долго. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Его цитируют «Известия».

Он напомнил, что в настоящее время Индия покупает российскую нефть со скидкой, а кроме того, может перерабатывать ее и потом продавать в другие государства, извлекая из этого неплохой доход. Население же Индии растет, а значит, потребление топлива увеличивается. Как следствие, эта страна еще долго будет оставаться для России важнейшим рынком сбыта нефти.

«Скорее всего, и Китай, и Индия останутся крупнейшими покупателями российской нефти еще на долгие десятилетия», — сказал Митрахович.

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В июле Индия обогнала Китай, став крупнейшим импортером российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные по торговле и отраслевых источников.

Доля российской нефти в общем импорте Индии достигла рекордных 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки. Это на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% выше показателя годичной давности. Китай в июле импортировал 1,76 млн баррелей российской нефти в сутки.

Индийские НПЗ активно закупают российскую нефть со скидкой после введения западных санкций против Москвы.

«Потребность Индии в российской нефти будет расти, пока санкции не ужесточатся», — отметил источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Растущий спрос Индии меняет направление поставок российской нефти сорта ESPO с традиционных китайских покупателей на Южную Азию. В июле импорт ESPO в Индию вырос до 188 000 баррелей в сутки благодаря использованию крупных танкеров класса Suezmax.

Несмотря на рост импорта из России, Ближний Восток сохраняет сильные позиции в нефтяном импорте Индии. В июле его доля выросла до 40% с 38% в июне. Ирак остается вторым по величине поставщиком нефти в Индию, за ним следуют Саудовская Аравия и ОАЭ.

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Спрос на российскую нефть в мире сохранится несмотря на западные санкции. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал президент Союза нефтегазопромышленников (СНП) России Геннадий Шмаль.

Он отметил, что поставки нефти из РФ сократились незначительно, так как экспорт удалось переориентировать на восточные рынки. Среди главных покупателей Шмаль назвал Китай, Индию и Турцию.

«Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься», — подчеркнул глава СНП.

По его мнению, потолок цен на российскую нефть «не сработал, полностью провалился». Шмаль отметил, что, несмотря на продажу со значительным дисконтом, стоимость нефти составляет в среднем 65-70 долларов за баррель, что все равно выше потолка — 60 долларов.

Президент Союза нефтегазопромышленников рассказал также, что в Китай и Индию российская нефть «течет рекой». Он объяснил, что потребности этих двух стран в энергоносителях огромны, что позволяет РФ постоянно повышать товарооборот с ними.

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Экспорт российской нефти морем в августе начал восстанавливаться. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

В среднем за четыре недели экспорт вырос на 80 тысяч баррелей в сутки, до пятинедельного максимума в 3,19 миллиона баррелей. Тем не менее он остается примерно на 500 тысяч баррелей в день ниже апрельского максимума. В общей сложности за неделю с 5 по 11 августа 30 танкеров погрузили 23,04 миллиона баррелей российской нефти. Объем немного снизился с 23,14 миллиона баррелей на 31 судне на предыдущей неделе.

В июле поставки нефти Urals из портов в Балтийском и Черном морях упали до минимума с декабря 2022 года, однако в то же время из тихоокеанского порта Козьмино вышло рекордное количество танкеров — 39 штук. Поставки сырой нефти в 2024 году остаются примерно на 30 тысяч баррелей в день ниже средних показателей в прошлом году. Однако, как отмечают аналитики, расширение Ачинской нефтеперекачивающей станции в Восточной Сибири позволит России экспортировать дополнительно пять миллионов тонн нефти в год с западносибирских нефтяных месторождений через Козьмино.

Наблюдаемые поставки азиатским потребителям России, в том числе отгрузки, у которых нет конечного пункта назначения (учитывая суда, направляющиеся в Суэцкий канал из западных портов России), выросли до пятинедельного максимума в 2,95 миллиона баррелей в день, что примерно на девять процентов ниже среднего уровня апреля. Около 1,16 миллиона баррелей сырой нефти в день направляли в Китай. Отгрузки морем в Индию в среднем составили 1,38 миллиона баррелей в день. Отгрузки в Турцию тем временем упали до самого низкого с февраля показателя в 240 тысяч баррелей.

На фоне новых санкций США против судов, перевозящих российскую нефть в обход потолка цен, теневой флот Москвы продолжил расти. В общей сложности ограничительные меры коснулись 49 судов, однако в перевозках оказались задействованы 74 новых танкера. Этим обстоятельством объясняется снижение скидок на российскую нефть и сохранение доходов России, отмечает Bloomberg. По оценке агентства, Москва с 2022 года смогла собрать огромный флот судов, которые позволяют поставлять сырье основным покупателям, в первую очередь Китаю и Индии.

Состояние российского теневого флота, который поставляет нефть на мировые рынки в обход потолка цен, таково, что крупная авария в Балтийском море с участием одного из таких танкеров стала делом времени. Об этом со ссылкой на лоцманов, занимающихся проводкой судов через датские проливы, пишет Bloomberg.

По данным одного из собеседников агентства, квалификация команд таких танкеров низка, а некоторые лоцманы иногда брезгуют даже ночевать на судах — настолько грязные или разрушенные там гостевые каюты.

Уже было несколько случаев, когда танкеры чудом избегали катастрофы, проходя в считаных метрах от дна мелководных проливов. При этом многие суда отказываются от услуг лоцманов и сами идут через проливы. Таким образом они избегают дополнительных проверок и экономят средства.

По оценке издания, медианный возраст танкеров, которые возят российскую нефть, составил около 20 лет. Как правило, к этому времени суда уже режут на металл. Средний возраст мирового танкерного флота составляет 13,5 года. Такая ситуация заставляет прибрежные страны готовиться к катастрофе и разрабатывать стратегии реагирования.

В июне глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что теневой флот танкеров, перевозящий российскую нефть, представляет опасность для окружающей среды, из-за чего страна ищет способ ограничить их проход через свои проливы. Он указал, что Копенгаген собрал группу стран-союзниц, с которой обсуждает проблему и способы ее решения, юридически корректные с точки зрения международного права.

Венгерский энергоконцерн MOL ведет переговоры о новой схеме транзита российской нефти через Украину и готов взять на себя соответствующие обязательства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Гергея Гуйяша - главу канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

По его информации, MOL находится в поиске альтернативных решений после блокировки Киевом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Новая схема будет предусматривать обязательства венгерского концерна по транзиту нефти, однако может быть более дорогостоящей и рискованной, добавил Гуйяш.

В июле Киев в одностороннем порядке блокировал поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба" Венгрии и Словакии под предлогом введения санкций против "Лукойла". После прекращения транзита Братислава и Будапешт потребовали немедленного начала консультаций с Украиной при посредничестве Еврокомиссии (ЕК), подчеркнув, что действия Киева являются прямым нарушением соглашения об ассоциации Украины и ЕС. ЕК не приняла никаких мер по этой ситуации.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин подчеркнул, что Киев с одобрения западных кураторов решил шантажировать Венгрию и Словакию путем блокировки поставок нефти. Он обратил внимание, что очередной виток юридического давления против "Лукойла", чью нефть покупают Венгрия, Словакия и Чехия, совпал с рядом мирных дипломатических инициатив Будапешта, направленных на скорейшее разрешение конфликта на Украине, а также с отказом властей Венгрии и Словакии безропотно поддержать очередные нелегитимные антироссийские санкции Брюсселя.