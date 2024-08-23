Оценена беспеченность России углем

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов дал оценку запасам угля в недрах России. По его словам, стране может хватить угля более чем на 100 лет, передает РИА Новости.

Агентство напоминает о том, что 25 августа в России – День шахтера. Как отмечается, «обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов превышает 100 лет».

Министр рассказал, где сосредоточены в России балансовые запасы угля. Так, они находятся в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении - 46,4 миллиарда, пояснил Козлов.

Российский уголь стало сложнее перевозить внутри страны

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские власти готовятся к рассмотрению продления моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа.

Данный вопрос обсуждается профильными министерствами, отметило издание. Восстановить пошлину хотят Минфин и Минэкономразвития, однако против выступают некоторые участники рынка.