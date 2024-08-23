Назван самый дорогой рис в мире

Вьетнамские экспортеры риса запросили самые высокие цены на свой товар. Об этом говорится в сообщении Вьетнамского информационного агентства (TTXVN), которое ссылается на Вьетнамскую продовольственную ассоциацию.

Так, тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) сейчас продается по 575 долларов. Таиландский аналог стоит на 14 долларов дешевле, а пакистанский — на 34 доллара. Вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну. Поставщики из Таиланда и Пакистана просят на 27 и 22 доллара меньше. Таким образом вьетнамский оказывается самым дорогим на рынке.

Есть версия, что одной из причин дефицита риса, а значит, и его подорожания, стали глобальные климатические проблемы. Например, засухи, которые оборачиваются задержками в сборе урожая.

В конце мая 2024 года о продлении запрета на вывоз риса из России высказался вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, объемы производства этой продукции растут, но пока не достигли тех показателей, которые обеспечили бы спокойствие на внутреннем рынке.

По прогнозам, данный запрет в России отменят не раньше 2026 года. До тех пор российских урожаев хватит только для внутренних нужд.