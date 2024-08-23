В Минприроды рассказали, на сколько России хватит запасов угля

Обеспеченность России запасами угля как при нынешней добыче, так и при ее наращивании превышает 100 лет.

Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов, слова которого приводит министерство.

"Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 млн тонн, но и при наращивании ее темпов, превышает 100 лет", - сказал он.

Министр напомнил, что балансовые запасы угля в России, сосредоточенные в 22 угольных бассейнах, составляют почти 273 млрд тонн. Из них осваиваются 46,4 млрд тонн угля.

"Сегодня действуют 618 лицензий на уголь, 482 из них - разведка и добыча этого полезного ископаемого, 93 - геологическое изучение, разведка и добыча, и 40 - только геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений угля", - отметил Козлов.

Глава Минприроды также подчеркнул, что запасов угля в России достаточно при любых сценариях развития отечественной экономики. При этом, по его словам, геологоразведка месторождений угля идет постоянно, в основном за счет внебюджетного финансирования.

"Только за 2022-2023 годы компании выделили на разведку свыше 4,3 млрд рублей, сюда входят работы на бурый, каменный уголь и антрацит. Из федерального бюджета за это время выделено почти 277 миллионов рублей - на каменный уголь", - добавил он.

Козлов рассказал, что за последние 10 лет в России открыты крупные месторождения каменного угля: Элегестское, участок Центральный Западный Улугхемского бассейна в Республике Тыва, участок Аршановский в Хакасии. Их общие запасы составляют 2,6 млрд тонн угля.