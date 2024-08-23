Глава регулятора ФРГ призвал к экономии газа в преддверии зимы

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер, несмотря на хорошо заполненные газохранилища в стране (93,4%), призвал к бдительности и экономии при потреблении газа в преддверии зимнего отопительного периода.

"Правительство Германии все еще находится в состоянии повышенной готовности. По-прежнему важно быть бдительными", - сказал Мюллер газете Augsburger Allgemeine.

Он также коснулся конфликта на Украине, который, по его мнению, может привести к ухудшению ситуации.

"Бои ведутся не за саму газовую инфраструктуру, но территория вокруг этой инфраструктуры является зоной боевых действий с обеих сторон", - считает глава сетевого агентства.

В частности, по его словам, речь идет о газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, которая является важным пунктом распределения природного газа, экспортируемого в Европу.

"Украина в любом случае объявила, что не будет продлевать истекающие контракты на поставку природного газа в Юго-Восточную Европу после конца года. Это означает, что мы знаем, что наши соседи здесь должны проявлять бдительность", - заявил Мюллер.

В этом отношении Германии следует проявить бдительность и солидарность, резюмировал он.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, и задался вопросом, кому это выгодно.

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально в переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ.

Германия начала отказываться от поставок ресурсов из РФ после обострения конфликта на Украине.