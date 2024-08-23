В России ожидается появление двух криптобирж. Так, одна будет представлена в Москве, другая — в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсант».

Ожидаемое внедрение криптобирж связано с намерением властей поддержать внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), пишет издание. Решения относительно того, будет ли московская криптобиржа сделана на базе Мосбиржи, нет. При этом для биржи в Петербурге будут использовать базу Санкт-Петербургской Валютной Биржи, отмечают собеседники.

По мнению члена экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаила Успенского, на первом этапе в испытательном режиме биржей сможет пользоваться узкий круг лиц, далее ее будут использовать крупнейшие экспортеры и импортеры. Эксперты не исключают того, что санкционные риски побудят ограничить функционал проекта.

Всемирный золотой совет объяснил, почему биткоин не является «новым золотом»

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что Минфин и ЦБ ведут дискуссии на тему легализации криптобирж в России. Однако консенсуса пока они не достигли, добавил он.