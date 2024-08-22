Талибы сделали предложение российскому бизнесу

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадар Ахунд предложил российским предпринимателям инвестировать в экономику Афганистана. Его цитирует ТАСС.

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В ходе встречи с представителями бизнеса двух государств он отметил, что в Афганистане множество перспектив для торговли и вложений, и иностранным инвесторам стоит воспользоваться этими возможностями. Абдул Гани Барадар Ахунд напомнил, что страна богата природными ресурсами.

Заместитель министра также пообещал оказать «полное содействие» участникам встречи по всем вопросам. По его словам, российские бизнесмены заинтересовались вопросом инвестиций, особенно в промышленность, и выразили желание расширить сотрудничество со своими афганскими коллегами.

В июне представители движения «Талибан» посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсудили сотрудничество с Россией в сфере исламского банкинга. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к этому инструменту было много интереса со стороны «афганских коллег». При этом есть те, кто готовы вложиться и использовать его для инвестиций в российские проекты.