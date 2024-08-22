Эксперт объяснил резкий скачок цены производителей на бензин в июле

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил скачок цены производителей на бензин в июле, а также поделился ожиданиями касательно динамики цен на топливо на российских АЗС в обозримой перспективе.

Согласно свежим данным Росстата, по итогам июля цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на четверть (25 процентов). Рост стал рекордным с начала года. В январе он составлял 0,2 процента, в феврале — 12,2 процента, в марте — 16,1 процента, в апреле — 2,5 процента, а в июне — 0,7 процента. В мае наблюдалось снижение цен производителей на 7,9 процента. При этом с начала года (по состоянию на 19 августа) потребительские цены на бензин выросли на 6,2 процента, что немногим выше уровня официальной инфляции.

Здесь речь идет о продажах бензина на бирже, где цены на него могут колебаться, а в рознице цены на топливо так сильно не растут. В основном в июле подорожал именно бензин Аи-95, и на этот месяц пришелся основной объем подорожания в этом году. Зимой стоимость бензина на бирже вообще снижалась, поскольку он был менее востребован и еще действовал запрет на экспорт. Экспортировать бензин в июне и в июле разрешили, но затем мы увидели довольно большой рост его потребления. Какое-то время цена на бирже на это не реагировала, поскольку у нас были накоплены запасы бензина, которые определенное время нельзя было экспортировать. Но в июне-июле и экспорт возобновился, и потребление пошло вверх – начался сезон отпусков, и многие люди начали активно ездить [на своих авто]. Соответственно, мы довольно быстро «проели» сформированные до этого запасы, и бензина стало не хватать. Также можно отметить, что на части НПЗ проводился ремонт – его традиционно проводят летом, но сейчас многие из них еще и получили повреждения, поэтому там проводили внеплановый ремонт. В результате получилось так, что на июль пришлось основное подорожание топлива. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

В рознице бензин подорожал в июле всего на несколько процентов, подчеркнул эксперт.

«Это подорожание вроде как произошло синхронно [с ростом цен на бирже], но прямой корреляции здесь нет. Биржа в основном влияет на розницу в тех случаях, когда топливо на ней покупают так называемые независимые АЗС, у которых нет своей переработки. Если они приобретают на бирже топливо по высоким ценам, то, естественно, им хочется поднять цены и в рознице. Но, во-первых, за их уровнем цен следит Федеральная антимонопольная служба, во-вторых, если они сделают цены выше, чем на заправках вертикально интегрированных компаний, то они просто потеряют клиентов. Люди поедут на соседнюю АЗС, и тогда они вообще ничего не продут», - рассказал аналитик.

Юшков выразил мнение, что по итогам года рост розничных цен на бензин не превысит инфляцию.

«Бензин и дизель в рознице всегда дорожают и никогда не дешевеют. Так что в дальнейшем цены на бензин на АЗС продолжат расти, но темпы подорожания будут не такими высокими, как в июле. При этом мы можем увидеть дополнительный рост цен на дизель, поскольку на бирже он будет дорожать из-за начала уборочной кампании, из-за последующей уборки озимых, плюс часть топлива оттягивается на СВО. Полагаю, в дальнейшем цены на бензин стабилизируются, и всех будет волновать стоимость дизеля», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже приблизилась к историческому рекорду.