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Международные резервы России выросли

Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на Банка России.

Международные резервы России выросли
© ТАСС

По данным на конец дня 16 августа 2024 года, они выросли за неделю на 5,9 миллиарда долларов, или на один процент. Главным образом — за счет положительной переоценки.

Ранее сообщалось, что со 2 по 9 августа суммарный объем российских резервов за рубежом уменьшился в общей сложности чуть больше чем на 2,1 миллиарда долларов. Таким образом, он опустился до 604 миллиардов. Однако с начала июля объем международных резервов РФ вырос почти на 10,5 миллиарда долларов.

Есть прогнозы, что при нынешних темпах расходов финансовые резервы России могут истощиться через пять лет.

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