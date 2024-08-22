Международные резервы России выросли

Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на Банка России.

По данным на конец дня 16 августа 2024 года, они выросли за неделю на 5,9 миллиарда долларов, или на один процент. Главным образом — за счет положительной переоценки.

Ранее сообщалось, что со 2 по 9 августа суммарный объем российских резервов за рубежом уменьшился в общей сложности чуть больше чем на 2,1 миллиарда долларов. Таким образом, он опустился до 604 миллиардов. Однако с начала июля объем международных резервов РФ вырос почти на 10,5 миллиарда долларов.

Есть прогнозы, что при нынешних темпах расходов финансовые резервы России могут истощиться через пять лет.