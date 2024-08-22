Стало известно, сколько потерял белгородский бизнес из-за ВСУ

Ущерб в Белгородской области от атак ВСУ оценили в 3 млрд рублей. Об этом президенту доложил губернатор региона Вячеслав Гладков. Газета.Ru

«Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям у нас будет порядка 3 млрд [рублей], но мы сведем все это, скорее всего, в конце октября и направим заявку на рассмотрение в правительство», - сказал Гладков. ТАСС

По предварительным данным, добавил он, совокупный ущерб представителям местного малого и среднего бизнеса оценивается в 1 миллиард рублей. На этом фоне Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку пострадавшему от обстрелов региону в размере 300 миллионов рублей. Эти денежные средства необходимы для оказания помощи местным предпринимателям, резюмировал Гладков. Lenta.ru