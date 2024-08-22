Силуанов: Курская область получит отсрочку от уплаты налогов

Отсрочку по уплате налогов предоставят Курской области, все необходимые для этого решения будут приняты Минфином на текущей неделе, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

Силуанов напомнил о том, что власти ранее продлили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей в Белгородской области. На этой неделе председателем правительства дано решение аналогичное решение принять по Курску, отметил он. Силуанов сообщил о планах продолжить оказание в указанных регионах поддержки компаниям малого и среднего предпринимательства.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что предприниматели Курской области получат отсрочку по уплате налогов на год. Отмечалось, что отсрочка будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.

Также ранее президент РФ Владимир Путин поддержал назначение автоматических выплат жителям Курской области, покинувшим зону боевых действий. Размер автоматических выплат жителям региона составит 15 тысяч рублей.