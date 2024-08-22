Прогноз валют: что будет с курсом евро в ближайшее время

Главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич поделился своим прогнозом по курсу евро на ближайшее время. По его словам, коррекция курса европейской валюты, которая наблюдается в текущий период, продлится в ближайшие полторы недели.

Напомним, что 31 июля валюта торговалась на отметке в 93,3 рубля, к 14 августа поднялась в цене до 100,6 рубля. К 20 августа курс евро упал до 98,9 рубля.

Зварич обратил внимание, что в ближайшее время экспортеры начнут готовиться к пику налоговых выплат, что повлечет за собой рост предложения иностранной валюты на рынке и, вероятно, укрепит рубль. На этом фоне рубль может продолжить волну восстановления, что приведет к отступлению евро в середину диапазона 90–100 рублей, считает аналитик.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, фаза крепкого рубля продлится как минимум до начала сентября. К концу третьего — началу четвертого квартала 2024 года ожидается тренд к откату рубля к фундаментально обоснованным уровням. Цель на осень для евро уровень в 98–100 рублей, ориентир на конец года — 107 рублей за евро, считает специалист.

Карты и счета россиян стали блокировать из-за нового закона

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова предположила, что при ухудшении политической ситуации евро может достигнуть пикового значения 2023 года, а именно 111,41 рубля за евро.

Ранее эксперты зафиксировали существенное падение доллара и евро в экспорте России. Показатель упал ниже 20%, что произошло впервые.