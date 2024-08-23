Стало известно, какой рис считается самым дорогим в мире

Вьетнам установил самые высокие цены в мире за свой рис. Об этом пишет портал Vietnam News со ссылкой на Вьетнамскую продовольственную ассоциацию (VFA).

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Сейчас вьетнамский нешлифованный рис (с 5-процентным дроблением) продается за $575 за тонну. Это на $14 дороже таиландского аналога и на $34 — пакистанского.

Тонна вьетнамского дробленого риса (с 25-процентным дроблением) подорожала до $539. Производители из Таиланда и Пакистана просят за аналогичный товар на $27 и $22 меньше соответственно.

Всего месяц назад экспортные цены на рис из Вьетнама были ниже, чем у конкурентов. Скачок цен произошел из-за неожиданного роста спроса на товар, отмечают аналитики.

До этого правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса из страны. Ограничение будет действовать до конца 2024 года.