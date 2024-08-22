В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

За последнее время в России образовался новый средний класс, основу которого составили участники боевых действий на Украине и работники в сферах активного импортозамещения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своей статье под названием «Благосостояние населения: неравномерный рост» аналитики отмечают, что у этих социальных групп населения возник так называемый «эффект лидерства по зарплате». У участников боевых действий на Украине он обусловлен высокими выплатами со стороны Министерства обороны (Минобороны), а у работников в сферах активного импортозамещения стремительный рост окладов объясняется во многом нехваткой квалифицированных кадров в стране.

При этом, как подчеркивают эксперты, к настоящему времени в России сложилась необычная тенденция в сегменте доходов населения. Обычно разрыв в доходах различных социальных групп обусловлен последовательным обогащением одних и обеднением других. Однако сейчас в России растет уровень жизни всех социально-экономических групп, разница заключается лишь в темпах роста окладов их представителей. В результате в стране увеличивается неравенство при одновременном снижении уровня бедности. Главными же выгодополучателями от этих тенденций оказались две вышеперечисленные соцгруппы, резюмировали аналитики.

Чем опасно снижение уровня безработицы в России

О резких изменениях на российском рынке труда из-за начала боевых действий на Украине глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявлял еще в середине апреля 2024 года. Тогда он отметил, что эскалация в соседней стране помогла приблизить начало так называемой «революции зарплат» в России. В результате на внутреннем рынке может завершиться тренд на дешевую рабочую силу. Контрактники после возвращения с фронта, по мнению эксперта, вряд ли согласятся на гораздо меньшие оклады в гражданских секторах российской экономики. В итоге отечественным работодателям, с большой долей вероятности, придется подстраиваться под новые реалии и резко поднимать зарплатные предложения.