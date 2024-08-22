$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

"Известия": ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усилит контроль за сделками крупных финансовых организаций. Об этом со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, сообщает газета «Известия».

В России усилится контроль за сделками крупных банков
© Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В соответствии с одобренным правительственной комиссией законопроектом крупные игроки, стоимость активов которых превысит установленный правительством и Центробанком уровень, будут обязаны согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размеров.

ФАС: 72 региона перешли на дифференцированные тарифы на электроэнергию

В настоящее время предварительное одобрение ФАС требуется только в том случае, если стоимость активов приобретаемой организации выше 29 млрд рублей для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых организаций.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

Ранее ФАС определила критерии необоснованного роста цен.

Экономика
ФАС России
Банк России
ФК Открытие
Правительство РФ
1