Стоимость нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС

со ссылкой на данные биржи ICE.

По данным агентства, к 20:16 по московскому времени цена барреля Brent снизилась до 75,91 доллара, потеряв 1,67%. Через 20 минут стоимость нефти ускорила снижение, опустившись до 75,87 долларов (минус 1,72%). Последний раз такой показатель фиксировали 7 августа.

Также упала цена нефти марки WTI. Октябрьский фьючерс на данный вид топлива на то же время снизился на 1,78% до 71,71 доллара за баррель.