ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе
Центральный банк России повысил лимит кредитования, при котором долговая нагрузка (ПДН) рассчитывается из модельного подхода. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 ноября 2024 года. Согласно новым правилам, сумма потребительских кредитов, при выдаче которых ПДН будет рассчитываться с помощью модельного подхода, увеличена до 2 миллионов рублей.
«Одна из новаций — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 миллионов рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода», — сообщили в регуляторе.
Ранее в Центральном банке предложили реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты».