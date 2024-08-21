ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе

Центральный банк России повысил лимит кредитования, при котором долговая нагрузка (ПДН) рассчитывается из модельного подхода. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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Отмечается, что изменения вступают в силу с 1 ноября 2024 года. Согласно новым правилам, сумма потребительских кредитов, при выдаче которых ПДН будет рассчитываться с помощью модельного подхода, увеличена до 2 миллионов рублей.

«Одна из новаций — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 миллионов рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода», — сообщили в регуляторе.

Ранее в Центральном банке предложили реформу выдачи микрокредитов и займов «до зарплаты».