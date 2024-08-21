Названа причина возможной торговой войны между КНР и ЕС

Высокие импортные пошлины со стороны Евросоюза на электромобили, произведенные в Китае, могут лишить китайские промышленные площадки доходов на сумму вплоть до $9,5 млрд в год, отметили эксперты. Это решение может привести, добавили они, к торговой войне между КНР и ЕС, пишет «Прайм».

Еврокомиссия во вторник, 20 августа, сообщила, что завершается работа над проектом окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Пошлины составят от 17% до 36,3%, в зависимости от компании. Вместе с тем, на электрокары Tesla денежные сборы составят только 9%.

«Введение ЕС высоких пошлин на электрокары, импортируемые из Китая, может привести к торговой войне между ЕС и КНР, подобной торговой войне между Соединенными штатами и КНР, развернутой [45-м президентом США Дональдом] Трампом», — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, действия властей европейских стран направлены на защиту европейских производителей электрокаров, которые несут убытки из-за демпинга со стороны китайских конкурентов.

Аналитик уточнил, что Китай с высокой долей вероятности ответит на действия ЕС повышением пошлин на импорт из Европы.