Швейцария приняла новые меры в рамках 14-го пакета санкций ЕС против РФ

Швейцария ввела новые ограничения против РФ в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном сайте страны.

"21 августа 2024 года Федеральный совет принял решение о присоединении к еще ряду мер 14-го санкционного пакета ЕС против России. Эти поправки вступят в силу 27 августа 2024 года", - указано в нем.

Власти напомнили, что Швейцария присоединилась к последнему пакету антироссийских ограничений ЕС 9 июля, добавив в санкционный список 69 физических лиц и 47 организаций.