Курс юаня вырос до максимума за два месяца

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 21 августа, курс юаня поднялся до максимума за два месяца, превысив уровень 12,24 рубля. В последний раз он торговался выше 21 июня, свидетельствуют данные площадки.

Накануне курс евро, который в отличие от юаня с 13 июня этого года определяется на внебиржевых торгах, превысил 100 рублей. Курс доллара преодолел отметку 90 рублей.

Индекс Мосбиржи обновил антирекорд почти за 14 месяцев, опустившись до 2 744 пункта — минимум с июня 2023 года. В свою очередь индекс гособлигаций (RGBI) продолжил снижение до 104,92 пункта.

Ранее эксперты предложили Банку России изменить способ определения курса юаня, чтобы устанавливать его по результатам внебиржевых торгов. По их мнению, скачки американской и европейской валют при стабильной китайской подрывают доверие к официальным данным.