Названы лидеры среди российских регионов по снижению госдолга

По итогам шести месяцев текущего года объем государственного долга уменьшился в 60 российских регионах. Рейтинг возглавил Севастополь, которому удалось частично расплатиться по бюджетному кредиту, что привело к сокращению общего госдолга на 67,2%, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

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На второй строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (-57,8%), который смог погасить долг по государственным гарантиям. Вместе с тем в структуре долга увеличился объем по бюджетным кредитам.

На третьей строчке - Калининградская область, чей госдолг за шесть месяцев текущего года уменьшился на 33,3% за счет сокращения всех четырех видов задолженности в его структуре. Далее в рейтинге идут Тверская область и Республика Марий Эл - за прошедший период объем госдолга сократился на 22,6% и 22,4% соответственно. Больше всего объем госдолга показал рост в Мурманской области (+66,5%), в Камчатском крае – на 48,4%, в Иркутской области - на 33,5%.

Государственный долг регионов по итогам первого полугодия 2024 года сократился на 4,2% и составил 3,085 триллиона рублей, следует из данных Министерства финансов РФ. В абсолютном выражении он сократился на 135,9 миллиарда рублей.