ЕС ограничивает импорт продукта из Украины

Евросоюз принял решение о введении мер замедления импорта украинского меда. Это обусловлено превышением установленных ранее предельных объемов его ввоза в страны сообщества, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

Как отмечается, Евросоюз с сегодняшнего дня восстанавливает ввозные пошлины на импорт украинского меда. Это объясняется достижением предельного установленного объема его импорта в 44 тысячи тонн. Мера будет действовать до конца года. С начала 2025-го и до 5 июня 2025 года пошлины будут взимать по достижении предельных объемов импорта в 18,5 тысячи тонн, говорится в журнале.

Напомним, что порядка двух лет назад ЕС решил ввести свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако в связи с бесконтрольным ввозом украинской сельхозпродукции и проблемами на рынке ЕС Еврокомиссией были установлены для ряда продукции предельные объемы импорта, которые рассчитаны по средним показателям по состоянию на период с 2021 по 2023 годы. Речь идет о яйцах, мясе птицы, сахаре, овсе, кукурузе, крупах и меде.

К текущему моменту практически по всей этой продукции предельные объемы импорта на 2024 год уже достигнуты. В этой связи ЕС вводит пошлины для снижения дальнейшего ввоза.