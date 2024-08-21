Грузинская оппозиция возмутилась закупкой российских поездов

Грузинская оппозиция возмутилась закупкой у российской компании «Уральские локомотивы» десяти поездов. Об этом со ссылкой на оппозиционные СМИ Грузии сообщает корреспондент издания «Взгляд». Lenta.ru

«Средства из бюджета Грузии поступают в компании из страны-«оккупанта», и это не только аморально, но и негативно сказывается на безопасности страны», — цитируется публикация телеканала «Мтавари». Отмечается, что сделка была якобы проведена при содействии правящей партии республики «Грузинская мечта». Ее сумма могла достичь 80,5 миллиона долларов. Деловая газета «Взгляд»

Ранее правящая партия Грузии назвала восстановление территориальной целостности страны первостепенной задачей. ТАСС