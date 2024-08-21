Разница курсов юаня на Мосбирже и внебиржевом рынке резко выросла

После введения США санкций против Мосбиржи резко выросла разница курсов китайской валюты в разных сегментах валютного рынка РФ. Спред между биржевыми и внебиржевыми показателями, который в мае составлял около 7 копеек, в августе достиг 33 копеек, пишут «Ведомости».

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Как рассказал автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин, часть игроков ушла с биржи, опасаясь вторичных ограничений, что осложняет переток валюты на межбанковский рынок и делает биржевой курс юаня несколько заниженным по сравнению с внебиржевым. Другой собеседник издания указал, что в целом на валютном рынке высказываются за перенос торгов юанем на внебиржевой рынок, чтобы проблем с перетоком ликвидности не было, а курсы стали едиными.

Впрочем, так считают не все — некоторые эксперты полагают, что «регулятору не нужно делать резких движений, ситуация должна постепенно разрешиться сама собой». Высказавший это мнение автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев обратил внимание, что более важным показателем, чем разлет курсов, является их динамика, что особенно актуально для доллара и евро, и, если ситуация с волатильностью будет усугубляться, властям нужно будет что-то предпринять, взяв те или иные валютные риски на свой баланс.

Как рассказали журналистам в крупном российском банке, чтобы снизить расхождение курсов, ЦБ мог бы более гибко управлять продажами валюты в рамках бюджетного правила и зеркалирования операций ФНБ, немного сокращая покупки.

О том, что прекращение биржевых торгов долларами и евро, произошедшее из-за санкций, привело на практике к формированию нескольких вариантов их курсов в России, стало известно в конце июня. В Центробанке, в свою очередь, заявляли, что не ожидают остановки торгов юанем на Московской бирже, после того как истечет лицензия на завершение операций, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (действовала до 13 августа, но позднее была продлена еще на два месяца).