В России оценили идею ЦБ разделить МФО на три категории

Инициатива Центробанка разделить российский рынок микрофинансовых организаций (МФО) на три категории является правильной. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

По его словам, такое повышение требований к капиталу и инвесторам МФО позволит обеспечить дальнейшую консолидацию рынка.

«Займы субъектам МСП, которые зачастую выдаются под залог, и займы на конкретные цели, как правило, считаются менее рискованными, чем другие виды потребительского кредитования. Соответственно, подходить к таким специализированным МФО предлагается более лояльно, а тех, кто имеет универсальную линейку продуктов, включая займы «до зарплаты», регулировать строже», — отметил Пономарев.

Эксперт добавил, что под новые условия попадут только крупные и надежные компании, у которых есть хорошее диверсифицированное фондирование.

19 августа Центральный банк России предложил в ближайшие три года разделить рынок микрофинансирования на три сегмента. Об этом говорится в докладе регулятора для общественных консультаций.

Предлагается сегментировать рынок МФО на три категории: компании предпринимательского финансирования; компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. При этом в статусе МФО продолжат работать организации, которые предлагают наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых, а для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.