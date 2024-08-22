Преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало колоссальной ошибкой западных стран, теперь они инвестируют на родине и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западной судебной системы. Об этом заявил российский предприниматель Алишер Усманов в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, Запад совершил "колоссальную ошибку", преследуя по политическим мотивам российских бизнесменов. Усманов отметил, что они "не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток". Согласно его наблюдениям, если раньше российские предприниматели создавали транснациональные компании и вкладывали средства в зарубежные проекты, то теперь из-за санкций они в основном инвестируют на родине и не питают иллюзий по поводу беспристрастности западной судебной системы.

Бизнесмен указал на парадокс западного санкционного режима, который заключается в том, что его последствия оказываются прямо противоположны заявленным целям.

"Хотели нанести ущерб российской экономике, а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги на родину", - отметил Усманов.

По его оценкам, пока наибольший урон от санкций понесли сами европейцы.

"Российская экономика приспосабливается к санкциям, а рынки соседних стран несут убытки. Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по значительно более высоким ценам", - пояснил бизнесмен, добавив, что считает санкции "признаком бессилия".

Портал bne IntelliNews сообщал 28 июня, что прокуроры Франкфурта в последние два года продолжают расследование в отношении Усманова, несмотря на то что их коллеги в Кельне ранее признали несостоятельными основания для возбуждения аналогичного расследования в отношении бизнесмена. По оценкам портала, эта информация "вызывает новые вопросы о легитимности расследования" в отношении бизнесмена.

Суд Франкфурта-на-Майне в мае 2023 года признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году в рамках расследования в отношении Усманова. В разъяснении решения суда отмечалось, что при выдаче прокуратуре Франкфурта ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. В частности, не было должным образом разъяснено, на каких доказательствах следствие основывает свои подозрения.

Санкции в отношении Усманова

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены. Усманов подал иск в Европейский суд 29 апреля того же года, опротестовав включение в санкционный список Евросоюза. Истец требует отмены решения совета о введении в отношении него ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения. Однако, как сообщала газета Bild, Европейский суд отклонил ходатайство о рассмотрении иска в ускоренном порядке.