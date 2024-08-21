Курс рубля: как изменится отечественная валюта на следующей неделе

В ближайшие дни биржевой юань может стремиться к 12 рублям, доллар на внебиржевых торгах может снижаться ниже 88 рублей. Об этом заявил изданию Life аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

© РИА Новости

После того, как налоговый период завершится, курс китайской валюты окажется в зоне 12,2–12,4, курс американской валюты может подняться до 90 рублей, считает эксперт. Среди факторов, которые негативно влияют на рубль, - напряженная геополитика и постепенное восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров, отметил собеседник. При этом среди сдерживающих от обесценивания факторов - высокие ставки в экономике и относительно комфортный уровень цен на нефть и газ, добавил он.

В «Школе практического инвестирования» заявили, что на следующей неделе можно будет увидеть котировки в следующем коридоре: до 93 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и около 12,6 рубля за юань. В «Альфа-Форексе» предположили, что в начале следующей недели ожидается курс в диапазоне 84,50–89,00 рубля за доллар, 92,50–98,00 рубля за евро и 11,80–12,50 рубля за юань.

«Для доллара рабочим коридором является 85,00–90,00 рубля. При недостатке предложения валюты и повышении спроса возможно перемещение в диапазон 90–95 рублей. Что касается других валют, для евро ожидается торговый диапазон 94,60–101,50, а для юаня — 11,50–12,40 рубля», — отметили в BitRiver.

Ранее главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич сообщил об отсутствии значительных поводов для смещения позиций рубля относительно мировых валют. По его словам, к американской валюте ожидаемый уровень консолидации для курса - отметка в 90 рублей.