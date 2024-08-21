Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России

Владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов оценил возобновление поставок белорусского вина в Россию фразой «Белоруссия — страна чудес». Об этом пишет РБК .

По его словам, выданная Минскому заводу игристых вин декларация соответствия позволит восстановить практику ввоза в Россию напитков, изготовленных из импортного виноматериала. Сам Титов назвал такую продукцию «шмурдяком», отметив, что российским производителям нельзя называть такой продукт вином.

Бизнесмен также обратил внимание, что название белорусского вина Ascendencia Syarn Aragonez совпадает с названием португальского вина.

«Подделка, наверное», — прокомментировал Титов.

По его словам, в отличие от российских производителей, у белорусских нет ни собственного вина, ни собственных названий, поэтому они вынуждены «пользоваться чужими».

«Чужого вина и фейковых названий нам не надо», - подчеркнул Титов.

В свою очередь Минский завод признал, что его продукция производится из закупленного в Европе виноматериала. Предприятие также сообщило о прекращении поставок в Россию из-за их убыточности. Однако в августе другой белорусский производитель вышел на российский рынок по аналогичной схеме.

До этого стало известно, что Россия в июне сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года, закупив всего 6,3 тысячи тонн. Особенно снизились поставки из Франции, Германии, Португалии и Чехии, тогда как Италия и Испания нарастили экспорт на российский рынок.