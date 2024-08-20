Поставки нефти из России в Китай резко сократились

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в июле Пекин сократил закупки нефти почти у всех своих экспортеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что поставки были сокращены на фоне падения внутреннего спроса. Как сообщает источник, поставки из России упали на 14,1% — до 1,76 миллионов баррелей в секунду (б/с). Всего же за июль Китай купил 7,46 миллионов тонн российской нефти, хотя еще в июне эти показатели равнялись 8,43 миллионом тонн.

При этом снижение закупок нефти Китаем коснулось не только поставок из России — поставки из Саудовской Аравии упали на 9% (до 1,51 миллионов б/с), из Ирака на 14,8% (до 1,09 миллиона б/с), из ОАЭ на 7,7% (до 530 тысяч б/с), и из Анголы на 30,2% (до 497 тысяч б/с). При этом единственным крупным экспортером нефти, поставки которого в Китай не упали, а выросли в июле, стала Малайзия. Ее поставки увеличились на 1,4% — до 1,46 миллиона б/с.

Ранее в Китае оценили объемы торговли с Россией.