Подземные европейские хранилища газа заполнены почти на 90 процентов, то есть цель, которая была поставлена к 1 ноября, выполнена почти на 2,5 месяца раньше срока. Об этом со ссылкой на данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает РИА Новости.

В отдельных странах заполненность хранилищ уже выше этого уровня. В частности, польский оператор Gas Storage Poland сообщил достигнутой отметке в 95 процентов.

Годом ранее хранилища заполнялись несколько быстрее, чем в текущий период, однако стоимость газа в регионе находится на значительно более низкой отметке, чем тогда.

В июле средняя цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF составляла 366 долларов за тысячу кубометров. Проблемой для газового рынка стало вхождение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и установление контроля над газоизмерительной станцией (ГИС) «Суджа» в одноименном городе.

На этом фоне трейдеры не исключали прекращения поставок российского трубопроводного газа через Украину, однако пока ситуация не сказалась на транзите. После этого напряженность на рынке начала спадать, но цены на газ остаются на 19 процентов выше, чем в июле.