Цена на золото установила исторический рекорд

Цена золота впервые в истории составила более $2550 за унцию. Это следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

По состоянию на 10:45 мск котировки наиболее активно торгующегося декабрьского фьючерса демонстрировали рост на 0,42%, до $2552 за унцию. Спотовая цена драгоценного металла впервые в истории поднялась выше $2500 за тройскую унцию 16 августа.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что цена слитка золота впервые превысила $1 млн. Золотые слитки обычно весят около 400 тройских унций (12,5 кг). Это означает, что каждый из них теперь стоит более $1 млн.

С начала 2024 года золото выросло в цене более чем на 20%. Этот тренд обусловлен ростом спроса со стороны центробанков. В первой половине 2024 года чистые покупки золота центральным банком составили 483,3 тонны, что эквивалентно почти 40 тыс. слитков.

Аналитик UBS Джованни Стауново ранее спрогнозировал рост цены золота к концу года. Так, стоимость может достигнуть $2600 за унцию, отмечал он.