В Китае сообщили об увеличении объема торговли с Россией

Заместитель государственного совета КНР Хэ Лифэн сообщил об увеличении объема торговли между Россией и Китаем. Соответствующей информацией он поделился в ходе заседания Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА Новости.

По словам Лифэна, в условиях сложной внешней ситуации стороны «всеми силами реализуют важный консенсус». Он указал на динамичное развитие двусторонней торговли. Рост ее объема за первое полугодие 2024 года объем оценивается в 1,6%, отметил заместитель государственного совета.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия - крупнейший поставщик сырой нефти и природного газа, древесины и калийных удобрений в Китай. Лифэн обратил внимание на то, что сторонам удалось завершить рассмотрение вопроса, который касается либерализации и упрощения процедур при торговле между Китаем и ЕАЭС.

Ранее заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян сообщил о готовности Китая вместе с Россией постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между сторонами.