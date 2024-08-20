Запасы газа в подземных хранилищах Европы приблизились к 90%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) приблизились к 90%, но отстают от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены почти на 91%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $450 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 18 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 400 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 9 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 89,77% (на 8,09% пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 98,9 млрд куб. м газа.

Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку, но к концу недели может вновь превысить отметку в 30 градусов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 11%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе - выросла до $437.