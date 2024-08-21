Китай постепенно отказывается от поддержки юаня

Народный банк Китая в последние месяцы постепенно ослабляет поддержку курса национальной валюты — юаня. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Разрыв между официальным курсом и оценками рынка достиг минимума за год, что сигнализирует о нежелании регулятора допускать чрезмерное укрепление юаня.

В течение большей части прошлого года Китай удерживал курс юаня от резкого снижения с помощью так называемой фиксации курса. Это было связано с мрачными экономическими перспективами страны и значительным дисконтом доходности по отношению к США. Поддержку курсу также оказывали продажи долларов госбанками.

Однако несколько месяцев назад банк КНР начал постепенно ослаблять фиксацию курса, откликаясь на призывы бывших чиновников ослабить контроль, чтобы открыть путь для дополнительного стимулирования экономики. Слабый юань препятствовал дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, поскольку более низкие доходности в Китае снижали привлекательность местных активов по сравнению с другими странами.

По мнению экспертов, потенциальная победа Дональда Трампа на выборах в США в ноябре может ослабить юань из-за возможного введения более высоких тарифов. В этом случае волатильность на валютном рынке Китая может существенно возрасти.

Регулятор Китая уже предпринимает меры предосторожности, пытаясь оценить влияние более сильного юаня на экспортеров страны. Власти опасаются, что резкое укрепление национальной валюты может помешать усилиям по восстановлению экономики.

До этого сообщалось, что Китай столкнулся с резким оттоком прямых иностранных инвестиций. По итогам января — июля вложения зарубежных инвесторов снизились на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, опустившись до 539,47 млрд юаней, или около $75,3 млрд. При этом Германия и Сингапур с начала года заметно нарастили инвестиции в КНР.