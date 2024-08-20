ЦБ Турции в пятый раз оставил ставку на уровне 50%

Центральный банк Турции во вторник, 20 августа, принял решение в пятый раз оставить учетную ставку на уровне 50%, следует из сообщения ведомства. ЦБ Турции будет принимать дальнейшие решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.

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Трендовая месячная инфляции немного выросла в июле, но осталась ниже среднего значения за второй квартал. Показатели третьего квартала свидетельствуют о том, что внутренний спрос продолжает замедляться с уменьшением инфляционного воздействия. Высокий уровень и негибкость инфляции услуг, инфляционные ожидания и геополитические события сохраняют инфляционные риски.

«Решительность в отношении жесткой денежно-кредитной политики снизит трендовую месячную инфляцию за счет сдерживания внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Следовательно, процесс дезинфляции будет набирать силу. Учитывая отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики, Комитет решил сохранить процентную ставку без изменений, но подтвердил, что он по-прежнему внимательно относится к инфляционным рискам», — говорится в релизе.

Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону, отмечается в релизе.