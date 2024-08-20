Предсказано будущее рубля до конца 2024 года

До конца 2024 года курс рубля не ждут потрясения ни в одну, ни в другую сторону, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

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По мнению экономиста, до конца года не предвидится ни резкого укрепления, ни резкого падения рубля, и курс национальной валюты по отношению к американской останется в пределах 87-88 рублей за доллар. Возможны лишь небольшие отклонения в обе стороны.

Экономист предсказал будущее рубля

Дело в том, что российская экономика находится в достаточно стационарном положении, как и американская, объяснил эксперт.

«Биржевые показатели американские пошли даже наверх, а биржа отражает общее состояние дел, и если фондовая биржа в плюсе, значит, экономика тоже в плюсе. Плюс еще Федеральная резервная система задумывается над тем, чтобы снизить ключевую ставку, потому что они видят, что у них уже инфляция приближается к их целевому показателю 2 процента. Это к тому, что у экономики США тоже вряд ли будут какие-то чудеса развития, но и краха никакого вместе с тем не предвидится. Отсюда понятно, что все остается на своих местах до конца года», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что не смогут сильно повлиять на соотношение доллара и рубля и запланированные на ноябрь выборы президента в США, так как это конъюнктурное явление. На их фоне курс может отклониться максимум на 10 процентов в одну или в другую сторону, после чего вернется обратно, сообщил Беляев.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб спрогнозировал стабилизацию рубля в пределах 89-91 за доллар.