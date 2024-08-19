Цена золотого слитка впервые в истории превысила $1 млн

Стоимость одного слитка золота весом 400 тройских унций (12,5 кг) впервые в истории превысила $1 млн, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в пятницу, 16 августа, спотовая цена драгоценного металла поднялась выше $2500 за тройскую унцию. В понедельник, 19 августа, биржевые цены на золото приблизились к $2550 за унцию.

Декабрьский фьючерс на золото на CME на пике поднимался до $2549,9 за унцию. Однако позднее котировки растеряли часть роста — по состоянию на 20:50 мск декабрьские фьючерсы на золото торговались по $2541,3 за унцию.

Журналисты пояснили, что слитки могут быть как дешевле $1 млн, так и дороже, так как правила Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов допускают содержание в них золота от 350 до 430 унций чистого золота (от 10,9 кг до 13,4 кг).

Аналитики агентства пояснили, что рост цены обусловлен стабильным спросом центробанков ряда стран на этот драгоценный металл, а также ростом геополитической напряженности на планете.