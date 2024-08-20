Монголия отказалась от строительства газопровода «Сила Сибири — 2»

Монголия исключила из своей программы строительство газопровода «Сила Сибири — 2», пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, отсутствие строительства в государственной программе Монголии до 2028 года вызвано геополитическими сложностями и разногласиями между Москвой и Пекином по вопросам ценообразования. Также на такое решение повлияли геополитические факторы и опасения по поводу вторичных санкций со стороны западных стран.

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Мунхнаран Баярлхагва, экс-чиновник Совета нацбезопасности Монголии, считает, что «Газпром» стремится «односторонне» управлять этим сегментом проекта, что может усилить влияние Москвы, ущемляя интересы Китая.