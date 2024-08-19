ЕС неожиданно нарастил ввоз удобрений из России

Евросоюз после трех месяцев снижения закупок удобрений из России в июне неожиданно нарастил их ввоз на 15%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Журналисты отметили, что за первые шесть месяцев текущего года страны ЕС ввезли российских удобрений на €739,7 млн, на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении закупки этой продукции выросли в 1,5 раза — до 2,2 млн тонн.

Вместе с тем, закупки осуществлялись неравномерно — в январе и феврале ЕС закупил большое количество удобрений, затем в течение трех месяцев наблюдалось снижение, в июне объемы снова выросли.

В денежном выражении импорт вырос на 16% за месяц, до €90,1 млн, в физическом — на 15%, с 239 тыс. тонн до 275 тыс. тонн.

По данным агентства, в тройке основных заказчиков оказались Польша (82,2 тыс. тонн), ФРГ (55,9 тыс. тонн), Бельгия (33,2 тыс. тонн).

Промышленный эксперт Леонид Хазанов предположил, что увеличение импорта минеральных удобрений из России может быть обусловлено рядом факторов. В частности, тем, что цены на отечественные агрохимикаты могли быть более привлекательны по сравнению с европейской продукцией.