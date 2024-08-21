Раскрыта опасность экономического плана Харрис для США

Экономический план кандидата в президенты США и действующего вице-президента страны Камалы Харрис, направленный на снижение стоимости жилья, продуктов питания и медицинских услуг, приведет к обратным последствиям и спровоцирует рост цен.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

"Хотя некоторые идеи [Харрис] хороши и полезны, большая их часть негативно скажется на экономическом росте и спровоцирует повышение цен, то есть приведет к прямо противоположному эффекту", - пишет журнал.

Отмечается, что план Харрис по снижению стоимости жизни, который она представила 16 августа, включает выделение $40 млрд на строительство 3 млн новых домов, а также $25 тыс. на ипотеку тем, кто покупает жилье впервые. По мнению The Economist, этот план "недостаточно подробен": деньги на субсидирование пойдут местным властям, которым придется самим "искать решение проблем" по застройке. Что касается ипотечных выплат, то подобные меры "могут привести к повышению цен на жилье", поскольку спрос на рынке превышает предложение.

Острую критику вызвало намерение Харрис предложить первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты питания, указывает издание. Отмечается, что, по мнению нескольких американских политиков левого крыла, во время пандемии COVID-19 компании разгоняли инфляцию путем накрутки цен на дефицитные товары. Но, по данным журнала, специалисты Федеральной резервной системы США опровергли эту точку зрения и указали, что повышенные цены на товары привели к увеличению производства и снижению спроса.

По оценке The Economist, намерение Харрис ввести потолок цен на некоторые лекарства, включая инсулин, "грозит взвинчиванием цен" на медицинские страховки. А ее налоговая политика "не покроет стоимость программы" и приведет к увеличению бюджетного дефицита США на $1,4 трлн в течение 10 лет, сообщает журнал со ссылкой на данные инвестиционного банка Piper Sandler Companies. Меры Харрис могут привести США к еще более "саморазрушительной экономической политике", но ответственность за нынешние экономические проблемы США несут и "многие другие демократы и республиканцы, начиная с Дональда Трампа", подчеркивается в статье.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали настойчиво призывать Байдена отказаться от дальнейшей борьбы. 21 июля он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.