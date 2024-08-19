ЦБ повысил курс доллара на 20 августа до 89,54 рубля
Банк России установил на 20 августа 2024 года официальный курс доллара на уровне 89,5428 рубля, что на 64 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 1 рубль 10 копеек, до 98,9355 рубля.
В то же время официальный курс юаня повышен на 7 копеек, до 12,1204 рубля.
ЦБ РФ с середины июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.