Россия расширила санкции против Британии

Пресс-служба МИД РФ объявила о введении персональных санкций в отношении представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств, которые проводят «враждебную линию в отношении России».

Речь идет о более чем 30 гражданах, им закрыли въезд на территорию России. В МИД утверждают, что экспертные оценки и формулируемые задачи лиц широко используются при реализации антироссийского курса.

Как сообщается, через общедоступные СМИ и в сети Интернет «такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство». В МИД пообещали продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список и ввела ограничения против Московской биржи. В общей сложности в перечне появились более 40 новых лиц, в том числе организации из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР и ОАЭ.

До этого члены парламента Великобритании призвали к пересмотру санкций против России, поскольку сочли их недостаточно эффективными. Слушания по вопросу санкций против РФ прошли в комитете по Казначейству британской палаты общин 30 апреля.