$88.91+0.1197.84-0.48
Почта

Поставки российского угля за рубеж начали расти в цене

В июле многомесячное падение рентабельности экспорта российского энергетического угля остановилось, поставки начали расти в цене на всех направлениях, а нетбэки (цена реализации за вычетом логистических затрат) компаний увеличиваться. Об этом со ссылкой на обзор аналитической компании Neft Research пишут «Ведомости».

Поставки российского угля за рубеж начали расти в цене
© РИА Новости

Основным фактором, повлиявшим на такой процесс, стали восстанавливающиеся мировые цены. Так, стоимость угля на базисе FOB (с погрузкой на судно) в австралийском Ньюкасле, что является мировым ориентиром, выросла с июля на девять процентов.

Российский уголь также прибавил в цене 8-10 долларов за тонну за последние две недели. Главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов добавил, что контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области также сыграл свою роль, поскольку привел к опасениям по поводу перебоев поставок российского газа в Европу.

Впрочем, гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин заявил, что колебания в один-два доллара за тонну нельзя считать восстановлением мировых цен. Другие угольщики не ответили на просьбы издания о комментарии.

В отчете Neft Research указано, что объемы экспорта российского угля в Азию продолжают падать из-за слабого спроса, то есть рост цен оказывает меньшее влияние на доход поставщиков. Экспорт коксующегося угля, напротив, растет, но вот нетбэк падает из-за снижения цен. С начала года котировки этого вида угля снизились на 75 процентов.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первых четырех месяцев этого года более половины — 52,4 процента — угольных компаний России начали генерировать убытки.

Экономика
Максим Худалов
Росстат