Эксперты оценили вероятность рецессии в США в ближайший год

Оценку вероятности рецессии в США в ближайший год понизили до 20 процентов. Об этом со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs пишет MarketWatch.

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Решение экспертов связано с недавней публикацией более позитивных, чем ожидалось, данных по статистике, в том числе об индексе деловой активности в сфере услуг страны. Главный экономист Goldman Ян Хациус считает, что в случае «достаточно хорошего» отчета по рынку труда 6 сентября, вероятность рецессии в США может быть пересмотрена до 15 процентов.

При этом аналитик отметил, что решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке на следующем заседании не так важно, как «среднесрочный путь». По его мнению, регулятор может как сразу снизить ставку на 50 базисных пунктов, так и уменьшать ее в течение длительной серии на 25 базисных пунктов.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что рецессия надвигается на экономику США и может начаться уже в этом году. Эксперт отметил, что США сталкивается с таким явлением каждые несколько лет, и это происходило уже сотни лет с момента создания государства. Он прогнозирует наступление рецессии в конце 2024-го или в 2025 году.