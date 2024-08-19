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Назван срок появления российской криптобиржи

Регулируемую российскую криптовалютную биржу могут внедрить до конца 2024 года. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

 

Депутат указал на наличие потенциальных участников «этого процесса». Он также сообщил о необходимости заняться проработкой механизмов их допуска и контроля всех процессов. Противники разработки не должны быть в курсе всех деталей, поскольку они «будут предпринимать шаги, чтобы заблокировать действия таких институтов», отметил Аксаков.

 

В минувшую среду министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что Минфин и ЦБ ведут дискуссии на тему легализации криптобирж в России. Однако консенсуса пока они не достигли, отметил он. Силуанов указал на легализацию властями собственного майнинга, возможности расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность и расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов.

 

Ранее «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева сообщили, что Минфин одобряет присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

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